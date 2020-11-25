Партию Тимошенко лишили государственных денег

Партию бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» лишили государственного финансирования, пишет издание «НВ».

Такое решение приняло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Выплата денег приостановлена на четвертый квартал текущего года. «Батькивщина» подала судебный иск, чтобы оспорить заключение НАПК.

Агентство уличило партию в целом ряде нарушений: в отсутствии отчета одного из городских отделений, отсутствии сведений о наличии финансовых обязательств перед компанией, несоответствии дохода доноров и размера их взносов и так далее.

Как отмечает издание, это первое подобное решение, вынесенное НАПК. Финансирование могут восстановить, если нарушения будут устранены.

Ранее Тимошенко предрекла начало «настоящего террора» на Украине.