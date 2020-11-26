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Раскрыты подробности смерти Марадоны

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Перед своей смертью бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона пожаловался на плохое самочувствие. Такие подробности раскрыл телеканал Todo noticias.

По данным телеканала, в момент смерти Марадона был дома с племянником Джонни Эспосито и несколькими медработниками, заметившими, что бывший футболист бледен, его осмотрел врач. После завтрака Марадона сообщил, что плохо себя чувствует. «Мне нехорошо», — сказал он и ушел в свою комнату.

Прибывшие в дом врачи скорой помощи ничего не смогли предпринять — у Марадоны уже остановилось сердце. Ожидается, что вскрытие будет проведено в ближайшие часы.

Ранее стало известно, что 60-летний Диего Марадона скончался. В ноябре бывший игрок сборной Аргентины был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, однако позже его выписали из больницы. Смерть звезды мирового футбола наступила в связи с сердечным приступом.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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