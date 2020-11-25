Месси прокомментировал смерть Марадоны

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал смерть бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Его слова приводит Goal.com.

«Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», — сказал Месси.

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Ранее на смерть Марадоны отреагировал португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. «Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир — с гением. Он был одним из лучших...» — написал 35-летний форвард в Twitter.

О смерти Марадоны стало известно ранее 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.