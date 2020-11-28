Трамп назвал причину победы Байдена в ключевых спорных штатах

Президент США Дональд Трамп назвал причину победы кандидата от Демократической партии на выборах главы государства Джо Байдена в ключевых спорных штатах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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Трамп отметил, что Байден неудачно выступил в больших городах, за исключением Детройта, Филадельфии, Атланты и Милуоки, в которых ему было необходимо победить. Он подчеркнул, что все эти города находятся в ключевых спорных штатах и печально известны своей политической коррумпированностью. При этом американский лидер добавил, что в Детройте каким-то образом было подано больше голосов, чем там живет людей.

Ранее Трамп назвал условие для прихода Байдена в Белый дом. Он заявил, что его соперник на выборах демократ Джо Байден должен доказать честность полученных голосов избирателей.

25 ноября президент США вновь заявил, что выиграл выборы главы государства. По его словам, Демократическая партия использовала махинации на нынешних президентских выборах в США, включая вброс голосов, голосование от имени умерших людей и удаление с участков наблюдателей.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценкам СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.