Боксер Майк Тайсон оказался тяжелее Роя Джонса-младшего перед выставочным поединком. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время процедуры взвешивания бывших чемпионов мира весы под Тайсоном показали 99,97 килограмма, вес Джонса-младшего составил 95,25 килограмма.

Поединок пройдет 28 ноября в Калифорнии. Ранее стало известно, что 54-летнему Тайсону и 51-летнему Джонсу запретят друг друга нокаутировать. Бой будет состоять из восьми раундов, каждый из которых продлится только две минуты. В ринге не будет рефери. Таким образом, в рамках выставочного поединка победитель объявлен не будет.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

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