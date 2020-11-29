Бывшая фигуристка добилась победы в UFC

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джина Мазани одержала победу над соотечественницей Рэйчел Остович на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видеообзор предоставлен правообладателем.

32-летняя американка досрочно завершила схватку в третьем раунде противостояния. Мазани добилась седьмой победы в карьере.

Мазани — бывшая фигуристка. Она перешла в единоборства в 18 лет. Сперва американка занималась боксом, а позже сосредоточилась на MMA.

Остович потерпела третье поражение кряду. Спортсменка не выигрывала с 2017 года.