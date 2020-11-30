Названо обязательное условие для успешной карьеры в России

Большинство российских руководителей назвали обязательным условием построения успешной карьеры в России саморазвитие и самообразование. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по подбору персонала Hays, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Постоянное развитие и самообразование считают главными качествами 67 процентов опрошенных топ-менеджеров. Почти половина — 49 процентов — полагают, что обязательным условием успешной карьеры является проактивность человека. Такая позиция, по их мнению, помогает обратить на себя внимание и быть всегда впереди.

Около 40 процентов советуют молодым специалистам развивать навык работы в команде. Почти столько же (39 процентов) считают, что нужно развивать out-of-box-мышление — то есть учиться мыслить нестандартно и искать инновационные решения проблем. Треть респондентов (36 процентов) считают залогом успешной карьеры креативность, столько же считают ключевым качеством умение слышать чужую точку зрения.

Главным профессиональным навыком хорошего топ-менеджера является умение формировать и развивать свою команду, считают 97 процентов опрошенных. Почти 80 процентов уверены, что самый главный soft skill топ-менеджера — умение принимать решения и брать на себя ответственность.