В российском городе летучие мыши упали на землю и оцепенели от холода

Астрахань online / Вконтакте

Житель российского города Астрахань запечатлел летучих мышей, которые упали на землю в одном из местных дворов и оцепенели от холода. Ролик, опубликованный 29 ноября, появился в паблике «Астрахань online» в «ВКонтакте».

Произошедшее сняли на улице Адмирала Нахимова. Некоторые животные не подавали признаков жизни, в то время как другие дрожали от холода и не могли взлететь.

Ведущий рубрики «Записки астраханского натуралиста» Владимир Паньков отметил в разговоре с местным изданием «Пункт-А», что в холодное время года летучие мыши, как правило, улетают на юг или прячутся на чердаках домов. По его мнению, в этот раз животные не нашли место для зимовки, замерзли и впали в оцепенение.

Видео с летучими мышами собрало десятки тысяч просмотров и множество комментариев. Большинство читателей пожалели рукокрылых. Пользователь Евгений Логинов написал, что на видео рыжие вечерницы, и захотел забрать их себе. Однако, по словам автора ролика, к вечеру летучих мышей уже не было.