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Ким Чен Ын привился экспериментальной вакциной от коронавируса

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

Китай отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и его семье экспериментальную вакцину от коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в японской разведке.

Отмечается, что Ким Чен Ын, его семья и несколько высокопоставленных северокорейских чиновников уже были вакцинированы. При этом неясно, какая конкретно компания предоставила свой препарат, и был ли он безопасен. МИД КНР не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее.

Некоторые эксперты усомнились в том, что лидер КНДР действительно мог поставить себе вакцину. «Даже если бы китайская вакцина уже была одобрена, (...) он бы не пошел на такой риск, ведь у него есть множество убежищ, которые могут обеспечить почти полную изоляцию», — рассказал эксперт по инфекционным заболеваниям, сбежавший из Северной Кореи несколько лет назад, Чхой Чун-хун.

По последним данным, четыре китайские вакцины от COVID-19 находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Три из них уже могут включить в программу экстренного использования.

В Северной Корее регулярно заявляли, что страна не нуждается во внешней помощи в борьбе с коронавирусом. Там якобы не было ни одного случая заражения инфекцией за все время пандемии, подозрение на ее наличие якобы наблюдалось только единожды.

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