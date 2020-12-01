Меган Фокс подала на развод

Американская актриса Меган Фокс подала прошение о разводе со звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином в среду, 25 ноября. Об этом представитель судебного округа Лос-Анджелес сообщил изданию E! Online.

В документах, поданных в суд, Фокс назвала непримиримые разногласия супругов основной причиной развода. Кроме того, она потребовала совместную юридическую и физическую опеку над их детьми.

Пара поженилась в июне 2010 года. У супругов есть три сына, Фокс также является мачехой сына Грина от предыдущих отношений. Актриса ранее подавала на развод в августе 2015 года, однако в 2016-м знаменитости помирились.

В апреле пресса узнала, что Грин и Фокс живут отдельно. Впоследствии Грин подтвердил разрыв. Позже стало известно, что Фокс начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци не раз замечали влюбленных вместе.

В августе Фокс рассказала о травле, с которой столкнулась, когда ушла от мужа. «По какой-то причине людям нравится называть меня дурой, тщеславной, шлюхой. Это безумие. Я 15 лет была в одних отношениях, понимаете?» — пожаловалась знаменитость.