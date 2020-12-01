В России захотели создать «водородный город»

В России может быть создан первый «водородный город» в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

«Есть несколько очень крупных проектов, которые пока не объявлены. У нас прорабатывается проект первого "водородного города". В том числе [касающийся] перевода систем ЖКХ на использование водорода. У нас также прорабатывается проект первой водородной трассы со всеми элементами эксплуатации», — пояснил Песков.

По его словам, переход к поддержке крупных инфраструктурных проектов станет одним из главных приоритетов НТИ в ближайшие годы. Помимо создания «водородного города», речь также идет о проектах в сфере водородного транспорта и беспилотной морской навигации.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее задачи интегрированы в нацпроект «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2030 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.