Родители российских школьников пожаловались на платную «домашку»

Родители учеников школы №38 в Калининграде пожаловались на платную «домашку». Об этом сообщает «Подъем» в среду, 2 декабря.

Как рассказала изданию мать одного из школьников, на учебной платформе Skysmart на выполнение заданий дается несколько часов, после определенного часа за доступ нужно платить.

«Сказали, успевайте с 8 до 16 — и ничего платить не нужно. При этом уроки проходят с 9 до 14.15, то есть у детей остается час-два на то, чтобы домашку сделать. С утра нереально — сборы в школу», — рассказала собеседница издания.

Необходимость платить за возможность выполнить домашнее задание собеседники издания называют бредом.

По данным «Подъема», с аналогичной ситуацией столкнулись и пользователи платформы «Учи.ру».

В начале ноября агентство ТАСС сообщило о жалобе матери московской школьницы на платформу Skysmart. Россиянка написала в социальных сетях, что ее дочь не смогла выполнить домашнее задание, так как бесплатный доступ к платформе был ограничен. Она добавила, что с такой проблемой столкнулись многие.

В пресс-службе столичного департамента образования и науки пояснили, что учитель дала домашнее задание детям на этой платформе по ошибке, а все материалы для заданий есть на платформе «Московская электронная школа» (МЭШ).