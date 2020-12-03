Азербайджан собрался реинтегрировать армян Карабаха

Армяне Нагорного Карабаха, проживающие на подконтрольных Баку территориях, смогут стать полноправными гражданами Азербайджана. Заявление главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова передает ТАСС.

По его словам, Баку собрался реинтегрировать жителей бывших спорных территорий в политическое, экономическое и правовое поле Азербайджана. Байрамов подчеркнул, что этническим армянам гарантируются такие же права, как и гражданам страны других национальностей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе подчеркивал, что армянская и азербайджанская общины в будущем должны мирно соседствовать в регионе. Подобные заявления вызывали резкую критику в Ереване. Президент Армении Армен Саркисян напомнил, что во времена СССР Баку пытался проводить этнические чистки в Карабахе, закрывал армянские школы и ущемлял армянское население в основных правах.

В армянских соцсетях регулярно появляются слухи о том, что азербайджанские солдаты оскверняют святые и культурно значимые места, занимая территории Карабаха. Иногда они подтверждаются фото- и видеодоказательствами. Например, 26 ноября в сети появились кадры, как военные, смеясь, разрушают надгробие армянина.

Передача территорий Нагорного Карабаха под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий завершилась 1 декабря. Эти районы покинули не только армянские военные, но и местные жители, опасаясь преследований на почве межнациональной вражды.