В Минпросвещения ответили на вопрос о повторном переносе итогового сочинения

Итоговое сочинение для учеников 11 классов пока не планируется повторно переносить, но в случае ухудшения ситуации с коронавирусом такое решение может быть принято. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы надеемся, что выполнение требований [по предотвращению распространения коронавируса] нам обеспечит безопасность проведения сочинений, и других переносов не будет. Но, конечно, мы еще раз будем смотреть по ситуации», — сказал министр, отвечая на вопрос о повторном переносе сочинения.

Ранее стало известно, что итоговое сочинение для учеников 11 классов состоится 5 апреля 2021 года. Это сочинение является допуском к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая. Изначально написание итогового сочинения должно было состояться 2 декабря.

Вместе с тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или менять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.