Семак порассуждал об отставке с поста главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгромного поражения в Лиге чемпионов от «Брюгге» порассуждал о возможной отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, этот вопрос должно решать руководство команды. «Мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной, что я и делаю», — отметил тренер. Семак также добавил, что 2020 год, учитывая все сопутствующие обстоятельства, был для «Зенита» очень тяжелым.

В среду, 2 декабря, «Зенит» на выезде со счетом 0:3 проиграл бельгийскому «Брюгге» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда имеет в активе одно очко и досрочно гарантировала себе последнее место в квартете, которое не позволит сине-бело-голубым выступить в плей-офф еврокубков.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Специалист вместе с командой два раза подряд выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.