Жена Семака объяснила отказ обучать детей в России

Жена тренера «Зенита» Сергея Семака Анна Семак объяснила отказ от обучения детей в России. Ее беседу с подписчиками в Instagram передает Sport24.

Семак подчеркнула, что ее не устраивают перспективы для ее детей в России. По мнению супруги тренера «Зенита», интеллектуальный труд в стране «оценивается в гроши». Она обратила внимание на то, что многие выпускники институтов «работают за копейки». В августе Семак сообщила, что ее дети Иван и Семен отправятся на учебу в Лондон.

В декабре 2019-го жена тренера сине-бело-голубых пожаловалась на проклятия со стороны болельщиков команды. Тогда негатив в адрес Семак спровоцировало ее высказывание о желании усыновить чернокожего ребенка.

Анна — вторая жена Сергея Семака. Пара оформила отношения в сентябре 2008-го и воспитывает семерых детей. Среди них и удочеренная в 2016-м девочка-инвалид Татьяна.

Семак известен по выступлениям за ЦСКА, «Пари Сен-Жермен» и «Зенит». В составе сборной России в 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.