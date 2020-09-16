Сын Семака объяснил отношение к отцу «как к предателю»

Сын главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака от первого брака Илья рассказал об отношениях с отцом. Его слова приводит Sport24.

Илья сообщил, что сейчас они созваниваются раз в три дня и часто видятся. Он заметил, что так было не всегда, и в детстве развод родителей он переживал тяжело. «Не мог привыкнуть к тому, что отца в моей жизни стало очень мало. До этого его было много, а потом вообще как будто не стало», — подчеркнул Илья.

Также он заявил, что ревновал отца к новой семье и до 13 лет не хотел знакомиться с ней. При этом его мать и первая жена тренера Светлана никогда не запрещала им контактировать. «Восприятие отца как предателя больше шло от меня», — заключил Илья.

С первой женой Семак развелся в 2007 году. Илья — их единственный ребенок. Со второй супругой Анной тренер воспитывает семерых детей. Трое — от первых замужеств Анны, трое родились в совместном браке, а еще одну девочку пара удочерила в 2016 году.

Специалист возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые уже дважды выиграли чемпионат России. Также тренер известен по работе в «Уфе». В сезоне-2017/2018 ему удалось впервые в истории вывести клуб в Лигу Европы.

В бытность футболистом Семак выступал за ЦСКА, «Пари Сен-Жермен», «Рубин» и «Зенит», а в составе национальной команды завоевал бронзу чемпионата Европы-2008.