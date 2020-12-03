Российская стюардесса рассказала о самых нелепых попытках познакомиться на борту

Российская стюардесса рассказала о самых нелепых попытках пассажиров познакомиться с ней на борту. Своей историей она поделилась на странице @alaska_travelholic в Instagram.

По словам девушки, «подкаты» пассажиров к бортпроводницам случаются нередко. Причем, иногда мужчины знакомятся с ней, чтобы взять номер телефона ее понравившейся коллеги. К примеру, однажды летевший в самолете человек написал стюардессе в социальной сети и показал снимок другой девушке в форме.

«Он сфотографировал ее, а потом написывал всем бортпроводникам в попытке найти свою даму сердца и очень сердился на себя за то, что не сделал этого на борту», — написала стюардесса.

При этом девушка отметила, что при знакомствах с ней самой пассажиры почему-то предлагают ей сменить работу. «Например, на рейсе из Милана в Москву я, как обычно, разговорилась с одним итальянцем. (...) А потом он просит у меня номер телефона. Я скромно: "Ой, да зачем?", а сама думала: "Ну, сейчас на ужин позовет. М-м-м, поем вкусно!" А он: "Как зачем? Я вижу, что вам эта работа не подходит, я вам другую найду!"» — рассказала бортпроводница.

Аналогичная ситуация, по ее словам, произошла на рейсе из Лондона, но уже не с иностранцем, а с россиянином.

«В общем, забирать меня скорей, увозить за сто морей никто не хочет. Зато постоянно предлагают какую-то неизвестную, но высокооплачиваемую работу, которая вызывает у меня много вопросов и подозрений», — подытожила стюардесса.

Ранее другая российская бортпроводница рассказала о выгоде работы в авиации. По словам девушки, в каждой авиакомпании для сотрудников действует дополнительная льгота, которая подразумевает 90-процентную скидку на перелеты рейсами самого перевозчика и его партнеров.

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