Врач рекомендовала воздержаться от нагрузок после прививки от COVID-19

Главный врач городской поликлиники №2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева рекомендовала воздержаться от физических нагрузок после прививки от COVID-19 в течение суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Шиндряева подчеркнула, что данная рекомендация особенно касается тех, кто активно посещает спортивные залы и занимается серьезными тренировками. «Должен быть спокойный, размеренный режим обычной жизни», — пояснила специалист.

Ранее Наталья Шиндряева перечислила причины для отказа в вакцинации от COVID-19. По ее словам, перед вакцинацией врач должен будет осмотреть пациента и уточнить, страдает ли он от какого-либо заболевания. До вакцинации не будут допущены люди, проходящие химиотерапию, имеющие признаки острого респираторного заболевания, а также те, кому недавно сделали прививку от другой инфекции.

В субботу, 5 декабря, в Москве началась вакцинация от коронавируса. Записаться на нее можно на портале mos.ru. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений. Москвичи могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатную прививку. Прививочные пункты будут работать с 8:00 до 20:00. После того как учреждения получат новые партии вакцин, список категорий расширят.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.