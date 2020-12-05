В США назвали цель ведомого Су-57

В публикации The Drive целью тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник», считающегося ведомым истребителя пятого поколения Су-57, называется перенос дополнительного оружия.

В материале американского издания утверждается, что размещение ракет на БПЛА «увеличивает доступный арсенал истребителя и потенциально удерживает его подальше от вражеских самолетов и других угроз».

The Drive отмечает, что размещение ракет во внутренних отсеках позволило бы сохранить малозаметность «Охотника», «которая, по крайней мере в его современном виде, ставится под сомнение».

Издание предполагает, что ведомый Су-57 может переносить, например, ракеты Р-73, Р-74М, К-74М2, Р-77, К-77М и аналогичные.

В ноябре РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Охотник» впервые испытали с ракетами.

Тогда же военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что решение о применении ракетного вооружения «Охотником» будет принимать пилот самолета Су-57.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года.

В сентябре 2019 года Минобороны показало первый совместный полет «Охотника» и Су-57.

В августе того же года на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) «Сухой» представил модель «Охотника», отличающуюся от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла. Тогда же вице-премьер Юрий Борисов заявил, что испытания «Охотник» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024 года БПЛА «пойдет в серию».