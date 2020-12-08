Белорус получил два года колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре

Cуд Фрунзенского района Минска вынес приговор 25-летней Марии Бобович и 26-летнему Максиму Павлющику, которые во время массовых акций протеста написали на тротуарной плитке «Не забубем» (подразумевалось «Не забудем»). Об этом сообщает Tut.by.

Бобович получила полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, Павлющик — два года колонии общего режима. Именно такое наказание для них и запрашивала прокуратура.

Во время судебного заседания была названа фактическая сумма ущерба от нанесенной молодыми людьми надписи — 211 белорусских рублей (6 тысяч российских рублей). Вместе с тем Бобович ранее не судима, Павлющик был осужден по статье о хулиганстве и отбыл наказание. Обоих белорусские правозащитники признали политзаключенными.

10 августа в Минске погиб 34-летний протестующий Александр Тарайковский. По версии правоохранителей, у него в руках взорвалось самодельное устройство. Однако в СМИ появилось видео, из которого следует, что Тарайковского могли застрелить бойцы спецназа. После этого возле места гибели появился народный мемориал с надписью «Не забудем» на тротуаре. Коммунальщики периодически посыпали ее технической солью, но надпись появлялась вновь.