Татарстанские фермеры получили миллионные гранты на развитие

В Татарстане фермеры получили гранты на развитие в размере от 1,6 до 6 миллионов рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает издание «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Уточняется, что общая сумма выделенных средств составила 159 миллионов рублей. Гранты выдавались по программе «Агростартап».

«Главное — пользоваться предоставленными государством возможностями: не бояться конкурсов, участвовать в них и получать гранты», — отметил один из грантополучателей, фермер Даниль Вильданов.

По данным министерства, хозяйства, получившие поддержку, в основном выращивают овощи, занимаются пчеловодством, коневодством, развивают молочное и мясное животноводство.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.