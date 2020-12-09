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Байден представил кандидата на пост главы Пентагона

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Ллойд Остин
Ллойд Остин
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Избранный президент США Джозеф Байден представил кандидата на пост главы Министерства обороны страны. На эту должность он выдвинет отставного генерала Ллойда Остина. Об этом штаб Байдена сообщил в Facebook.

«Я стал свидетелем характера генерала Остина. Он разделяет мою веру в то, что мы сильнее всех, когда ведем за собой не только примером силы, но и силой примера», — говорится в публикации. В случае утверждения кандидатуры Остина он станет первым темнокожим мужчиной на посту главы Пентагона.

Ранее избранный глава государства назвал кандидата на пост министра финансов. Им стала экс-глава ФРС Джанет Йеллен. «Никто не подготовлен лучше к борьбе с этим кризисом», — заявил политик. Байден назвал Йеллен одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов до сих пор продолжается, однако Байден уже объявил себя победителем. Действующий президент Дональд Трамп не соглашается мириться со своим проигрышем и обвиняет оппонента в масштабном мошенничестве.

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