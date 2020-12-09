Байден представил кандидата на пост главы Пентагона

Избранный президент США Джозеф Байден представил кандидата на пост главы Министерства обороны страны. На эту должность он выдвинет отставного генерала Ллойда Остина. Об этом штаб Байдена сообщил в Facebook.

«Я стал свидетелем характера генерала Остина. Он разделяет мою веру в то, что мы сильнее всех, когда ведем за собой не только примером силы, но и силой примера», — говорится в публикации. В случае утверждения кандидатуры Остина он станет первым темнокожим мужчиной на посту главы Пентагона.

Ранее избранный глава государства назвал кандидата на пост министра финансов. Им стала экс-глава ФРС Джанет Йеллен. «Никто не подготовлен лучше к борьбе с этим кризисом», — заявил политик. Байден назвал Йеллен одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов до сих пор продолжается, однако Байден уже объявил себя победителем. Действующий президент Дональд Трамп не соглашается мириться со своим проигрышем и обвиняет оппонента в масштабном мошенничестве.