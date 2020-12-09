Эксперт назвал россиянам способ избежать звонков с неизвестных номеров

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал агентству «Прайм», как россиянам избежать коротких звонков с неизвестных номеров.

По словам специалиста, не стоит ждать чего-либо хорошего от звонков, которые поступают со скрытых номеров. При этом существует несколько способов решения проблемы.

Так, можно установить защиту на уровне операционной системы. Например, на ряде смартфонов с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки незнакомых вызовов. В iOS можно выставить «Заглушение неизвестных». Однако в таком случае будут заблокированы вызовы от всех абонентов.

Кроме того, можно блокировать звонки на уровне оператора. Многие из них предлагают соответствующие услуги. Также существуют приложения-определители номера, которые, связавшись с базами, предупреждают, что звонок может быть мошеннический, заключил эксперт.

В октябре руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов рассказал, что нужно с осторожностью активировать режим запрета звонков с незнакомых номеров, так как в этом случае есть риск получить неспособный принимать вызовы аппарат.