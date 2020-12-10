Полностью забитая татуировками звезда Instagram оказалась наркодилершей

Полностью забитая татуировками жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс, которая называет себя белым драконом с голубыми глазами, оказалась наркодилершей. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) предстала в суде в среду, 9 декабря. Звезду Instagram, у которой десятки тысяч подписчиков, обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Адвокат добился, чтобы вынесение приговора отложили для проверки информации о психическом состоянии обвиняемой.

Адвокат утверждает, что в судебных документах не учтено, что у его клиентки были психические расстройства, и некоторое время она находилась в больнице с диагнозом шизофрения. Судья согласился дождаться заключения психиатра.

На данный момент Люк находится на свободе под залог до вынесения приговора. Ей грозит тюремный срок.

В 14 лет девушке поставили диагноз «клиническая депрессия». «Я ненавидела себя большую часть времени, и эта ненависть проникала вглубь и мучила меня», — признавалась блогерша. По ее словам, модификации тела помогли ей обрести комфорт в собственной коже и полюбить себя.

Австралийка рассказывала в интервью журналистам, что первую татуировку сделала в 16 лет, а теперь ее тело покрывают более 150 различных рисунков.

Ранее сообщалось, что Люк потратила 40,5 тысячи австралийских долларов (более 2,2 миллиона рублей по текущему курсу) на татуировки. Она покрыла татуировками и глаза: ее белки теперь имеют синий оттенок. Среди других телесных модификаций девушки — раздвоенный язык и глазные импланты.