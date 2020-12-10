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Лавров назвал главное для России событие за последние 15 лет

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Главным для России событием за последние 15 лет стало осознание Западом самостоятельности страны. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в поздравлении телеканалу RT, передает пресс-служба МИД.

По его словам, что-то конкретное за последние годы тяжело назвать главным, однако и во внешней политике, и в медийном пространстве «кумулятивный эффект имело осознание Западом: Россия — самостоятельная держава». Он подчеркнул, что у страны «всегда на первом месте будут национальные интересы».

При этом Лавров указал, что западные коллеги все еще продолжают «пытаться лишить Россию права самостоятельно определять свое будущее, стараются продвигать различные сценарии смены режима». Министр объяснил это стремлением укрепить их собственную репутацию. «Желание получить пропагандистские очки во внешней политике Запада уже достаточно давно доминирует над сущностью проблем», — добавил он.

Страны Запада ранее неоднократно обвиняли в пропаганде телеканал RT, которому 10 декабря исполняется 15 лет. В некоторых из них, к примеру, в Латвии и Литве, даже запретили его вещание.

Госдеп США, в свою очередь, опубликовал доклад, в котором описывал создание Россией ложной информации при помощи СМИ с государственным финансированием. В качестве примеров дезинформации приводились заголовки из таких изданий и телеканалов, как Sputnik, РИА Новости, RT, Первый канал, «Россия 24». По мнению США, в качестве основ системы пропаганды Москва использует глобальное вещание, а также социальные сети.

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