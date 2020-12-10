Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией

Азербайджан и Турция должны сформировать новую многостороннюю платформу сотрудничества в регионе, чтобы «положить конец вражде» и «свести к нулю риск войны». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

Он считает, что к тесному сотрудничеству может быть привлечена также Армения, если она «сделает выводы из войны» в Нагорном Карабахе. Алиев пояснил, что власти соседней страны должны начать «смотреть вперед» и отказаться от «необоснованных притязаний».

«Мы готовы к послевоенному периоду (...). Это может быть многосторонняя платформа. И все страны региона, которые будут участвовать в ней, могут извлечь из этого только выгоду», — сказал Алиев.

Он отметил, что есть традиционные форматы сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, а также между Азербайджаном, Россией и Ираном, Турцией, Россией и Ираном. «На этой основе мы можем создать единую платформу», — уверен он.

Ранее 10 декабря в Баку прошел военный парад в честь победы в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. На мероприятие специально прибыл турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Турция при этом направила на парад 2783 своих военнослужащих. Число выбрано неслучайно: таковы официальные военные потери Азербайджана.

Передача территорий под контроль Азербайджана в Нагорном Карабахе, закрепленная в трехстороннем соглашении, принятом при посредничестве России, завершилась 1 декабря. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.