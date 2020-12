Звуковая иллюзия в коротком ролике поставила людей в тупик

Австралийский TikTok-аккаунт tribeskincare предложил пользователям соцсети прослушать аудио, на котором записано одно слово, но при этом в нем можно услышать семь разных слов.

«Проверь свой мозг со всеми фразами», — указали авторы короткого ролика. Во время проигрывания аудио на экран вывели семь разных слов: iphone, nightfall, fortnite, пары чисел 4,9 и 9,4, а также фразы nice one и eye for an eye.

Звуковая иллюзия поставила слушателей в тупик. В комментариях многие удивились, что действительно смогли расслышать многие из этих слов, хотя звуковая дорожка не менялась. Отмечалось, что то или иное слово люди начинали слышать, когда обращали внимание на его написание на видео.

Это не первая звуковая иллюзия, которая заинтересовала пользователей сети. Так, в мае 2018 года они обнаружили аудиозапись, звучание слов в которой меняется от желания слушателя. Утверждалось, что если человек будет думать о слове brainstorm («мозговой штурм»), то он услышит brainstorm. Если же он захочет услышать green needle («зеленая игла»), то на записи будет именно эта фраза.

Самой популярной звуковой иллюзией остается аудиозапись компьютерного голоса, на котором произносится слово, которое одновременно похоже на имена Янни (Yanny) и Лорел (Laurel). Аудио с предложением проголосовать за услышанный вариант опубликовала блогерша Хлое Фелдман (Cloe Feldman). Ролик стал вирусным, его просмотрели и прослушали более 28 миллионов юзеров.