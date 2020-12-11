Депутата Госдумы отправили под суд за крупнейшую взятку в истории России

В Московский городской суд поступили материалы уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, дата рассмотрения дела Белоусова, которого обвиняют в получение крупнейшей взятки в истории России, еще не назначена. В сентябре 2020 года Челябинский областной суд переправил материалы дела о взятке в 3 миллиарда рублей в Москву, поскольку столица является местом окончания предполагаемого преступления.

В Челябинском суде посчитали, что получение участниками организованной группы части взятки в размере 89 миллионов рублей в Челябинске не имеет юридического значения для территориальной подсудности уголовного дела.

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16 марта сообщалось, что депутат Вадим Белоусов заявил о своей невиновности. По его словам, деньги присвоили его партнеры, которые вывели их на зарубежные счета. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги в Челябинской области. Это мне в вину ставится», — сказал обвиняемый.

Белоусова задержали 15 марта по обвинению в получении взятки размером в 3 миллиарда рублей за покровительство автодорожному холдингу. Суд Екатеринбурга отказался помещать его под стражу. Следствие считает, что Белоусов действовал совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, объявленным в международный розыск за коррупцию.

В декабре 2018 года Госдума дала согласие на возбуждение уголовного дела против Белоусова и лишила его неприкосновенности. Вадим Белоусов является депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия», членом комитета по аграрным вопросам.