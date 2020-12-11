Спасенная от усыпления собака неожиданно родила семь щенков

Нервная собака в американском городе Мерсед, штат Калифорния, была спасена от усыпления и неожиданно родила семь щенков. Об этом сообщает сайт телеканала Kolo 8.

Основательница «Центра спасения животных Паломино-Вэлли» Терри Браунуорт (Terri Braunworth) рассказала, что хаски по кличке Майя подобрали с улицы и доставили в приют. Никто не хотел брать собаку себе, так как она зажималась в угол и вела себя тревожно, когда люди подходили к ней. Из-за этого Майю решили усыпить.

За день до усыпления представитель «Центра спасения животных» забрал ее и отвез в частный центр передержки собак The Bark House в город Спаркс, штат Невада. Через несколько дней животное начало вести себя странно. Как оказалось, собака была беременна.

«Она родила семь милых щенков», — сообщила руководительница Центра. «Она на сто процентов изменилась с момента появления у нас. Теперь она не такая робкая», — отметила владелица The Bark House Мишель Девинни (Michelle Devinny).

В «Центре спасения животных» готовятся искать щенкам хозяев. Каждый из них будет стоить 325 долларов (23,7 тысячи рублей). В стоимость будет включено вживление микрочипа, стерилизация и все прививки. Центр ищет дом и для Майи.

Ранее сообщалось, что пса по кличке Бинкс (Binx) вернули в приют из-за того, что он оказался «слишком хорошим». Семья хотела пройти трудности, связанные с воспитанием собаки, но так с ними и не столкнулась.