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Власти Швейцарии попросили туристов не приезжать на горнолыжные курорты

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Власти Швейцарии примут новые меры по борьбе с COVID-19. С таким заявлением выступил глава Федерального департамента по внутренним делам и здравоохранению страны Ален Берсе, его цитирует Reuters.

Новые ограничения вступят в силу 12 декабря и будут действовать до 22 января. В частности, в некоторых кантонах ограничат работу магазинов, ресторанов и баров.

Помимо этого власти попросили туристов не приезжать на горнолыжные курорты, чтобы избежать распространения коронавируса. Посещать их смогут только граждане страны.

«Очевидно, вы не катаетесь в группе по 10 человек, однако, как правило, люди находятся на расстоянии менее метра друг от друга (...) Мы хотим призвать наших европейских друзей, жителей соседних стран не приезжать кататься на лыжах в этот период», — цитирует Берсе РИА Новости.

Reuters пишет, что власти страны пытаются принимать такие меры, чтобы не допустить упадка экономики и предотвратить распространение вируса.

Еще в конце ноября Швейцария отказывалась закрывать горнолыжные курорты для туристов. Свою позицию Берсе подкреплял тем, что в стране не такая острая ситуация с пандемией коронавируса, как в соседних государствах.

По последним данным, в Швейцарии 368,6 тысячи зараженных коронавирусом.

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