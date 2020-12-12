Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее 11 декабря Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в течение суток представить предложения по сдерживанию роста цен на продукты.

В начале декабря президент страны Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты. В ходе совещания по экономическим вопросам он заявил, что объяснять ситуацию пандемией коронавируса нельзя, речь идет о попытках подогнать внутренние цены под мировые.

Позже Мишустин обвинил ответственные министерства в недосмотре и потребовал проработать с крупными торговыми сетями эту проблему.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», цены на основные продукты и товары повседневного спроса в России с начала года выросли на 14 процентов. Официальная инфляция, по информации Росстата, достигла 4,42 процента.

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