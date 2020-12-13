Власти Германии анонсировали введение жесткого карантина

Власти Германии с 16 декабря до 10 января вводят в стране жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ужесточение действующих мер в ходе пресс-конференции в Берлине анонсировала канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

Меркель подчеркнула, что число инфицированных продолжает расти. По ее словам, принятых ранее мер недостаточно. «Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — сказала канцлер.

Она уточнила, что федеральные и земельные власти считают необходимым закрыть торговые точки, кроме продовольственных и некоторых других магазинов, а также прекратить продажу пиротехники и запретить употреблять спиртное в общественных местах. Канцлер добавила, что в период новогодних праздников будет действовать запрет на собрания. Школы и детские сады планируется по возможности закрывать.

Ранее министр юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт поделилась опасениями, что в стране может начаться неформальное принуждение к вакцинации от COVID-19, если непривитым гражданам страны будут угрожать «ограничения в социальной жизни». Сама Ламбрехт полагает, что это прежде всего этический, а не правовой вопрос, и властям следует тщательно его продумать.