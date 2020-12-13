«Лестер» разгромил аутсайдера АПЛ и вышел на третье место

«Лестер» на своем поле победил «Брайтон» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в воскресенье, 13 декабря, и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Джеймс Мэддисон. Еще один гол забил Джейми Варди.

Победа позволила «Лестеру» набрать 24 очка и выйти на третье место в турнирной таблице. В активе «Брайтона» десять очков, команда занимает 16-ю позицию.

В следующем туре «Лестер» 16 декабря на своем поле примет «Эвертон». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Фулхэмом».