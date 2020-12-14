Три человека подорвались на противопехотной мине в Нагорном Карабахе

Два мирных жителя и один военнослужащий подорвались на противопехотной мине в Агдамском районе Нагорного Карабаха, который контролируется азербайджанской стороной. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 декабря в селе Шахбулаг. В результате срабатывания мины, пострадали три человека: один из них погиб до приезда врачей. «Прокуратура и сотрудники милиции незамедлительно осмотрели место происшествия и тело, были назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия возбуждено дело по статьям 100.2 («Ведение агрессивной войны»), 120.2.1 («Убийство преступной организацией»), 120.2.12 («Умышленное убийство с целью разжигания ненависти или вражды») Уголовного кодекса Азербайджана.

Ранее стало известно, что на полное разминирование занятых азербайджанской стороной районов Нагорного Карабаха потребуется более 10 лет, а на обезвреживание боеприпасов — пять-шесть.

9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Несколько районов Нагорного Карабаха перешли под контроль азербайджанской стороны, в регион были направлены подразделения российских миротворцев.