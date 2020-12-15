Обвиненный в расистских высказываниях арбитр и игрок «Истанбула» помирились

Футбольный арбитр Себастьян Чолтеску, обвиненный в расистских высказываниях в адрес помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо, и игрок команды Демба Ба помирились. Об этом Sport.ro рассказал бывший игрок сборной Сенегала Осман Ндойе.

Ндойе заметил, что звонил Чолтеску, чтобы его поддержать, а также разговаривал с Ба. «Потом дал Себастьяну номер Ба и сказал, чтобы он позвонил ему. Они поговорили и очень хорошо поладили. Оба перезвонили мне и сказали, что очень счастливы. Они нашли общий язык», — заявил он.

Расистский скандал 8 декабря помешал завершить матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Истанбулом» и «Пари Сен-Жермен». Обе команды покинули поле после того, как Чолтеску назвал Вебо «негром». «Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал Чолтеску главному арбитру встречи Овидиу Хацегану, уточняя, кому следует вынести наказание. Ба первым выразил недовольство.

Позднее арбитр объяснил свою фразу в адрес Вебо. Он заявил, что слово negru по-румынски означает «черный», а вовсе не «негр». Чолтеску подчеркнул, что он не расист.

В результате матч был перенесен на 9 декабря. Поскольку он был прерван на 14-й минуте, его начали с того же момента. При этом на встречу была назначена другая судейская бригада. Матч окончился со счетом 5:1 в пользу парижан.