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Трамп анонсировал отставку генпрокурора США

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Уильям Барр
Уильям Барр
Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал отставку генерального прокурора страны Уильяма Барра. Об этом он написал в Twitter.

Министр юстиции покинет пост до конца декабря. «Наши отношения очень хорошие, он проделал отличную работу! Согласно письму [об отставке], Билл уходит прямо перед Рождеством, чтобы провести праздники в кругу семьи», — пояснил американский лидер. Он прикрепил к сообщению копию прошения Барра об отставке.

Временно исполнять обязанности главы Минюста США будет нынешний первый заместитель Барра Джефф Розен. Его место в свою очередь займет Ричард Донохью, который работает с лета в руководстве Минюста США, а до этого трудился в органах прокуратуры Нью-Йорка.

О том, что Барр может покинуть свой пост до окончания президентства Трампа, сообщалось 7 декабря. Отмечалось, что причиной решения может быть как отказ Трампа признать поражение на президентских выборах, так и слова Барра о том, что Минюст США не обнаружил на них массовых фальсификаций.

Уильям Барр занимает должность генерального прокурора США с февраля 2019 года. На этом посту он также работал при президенте Джордже Буше-старшем в 1991-1993 годах.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 14 декабря выборщики утвердили кандидата от Демократической партии Джо Байдена новым президентом США. Политик получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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