Пожилых жителей российского региона начнут обучать по стандартам WorldSkills

В Хабаровском крае пожилых людей с 2021 года начнут обучать новым специальностям по стандартам WorldSkills. Об этом сообщил начальник отдела комитета по труду и занятости населения правительства края Григорий Солодянкин, передает ТАСС в среду, 16 декабря.

«Для обучения будут доступны программы образовательных организаций, которые заключат соглашения с союзом», — сказал чиновник.

Он отметил, что с 2019 года переобучение по федеральному проекту «Старшее поколение» уже прошли 610 человек. Они получили профессии сварщика, судоводителя, кондитера, медсестры и так далее. В 2020 году занятия проходили в основном дистанционно в связи с пандемией коронавируса.

Нацпроект «Демография» планируется реализовать до 2030 года. В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. По нацпроекту россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей.