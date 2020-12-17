ЦСКА победил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ благодаря хет-трику Чалова

ЦСКА на выезде разгромил «Ростов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря нападающему Федору Чалову. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 17 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей Чалов отметился хет-триком. У хозяев мяч забил Алексей Козлов.

Победа позволила ЦСКА набрать 37 очков и выйти на второе место в чемпионате России. В активе «Ростова» 32 очка, клуб находится на пятой позиции.

Встреча для обоих клубов была последней в первой части сезона. Команды возобновят розыгрыш РПЛ в конце февраля.