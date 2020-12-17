США заявили об испытаниях Россией новой противоспутниковой ракеты

Космическое командование Министерства обороны США заявило, что Россия испытала новую противоспутниковую ракету. Об этом говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

В командовании отметили, что «готовы защищать Соединенные Штаты и союзников от агрессии из космоса».

В апреле Космическое командование США сообщало об испытаниях Россией ракеты, которая может сбивать спутники с орбиты. Тогда заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков опроверг эти обвинения и призвал Вашингтон не распространять дезинформацию. Он также заявил, что США не следует «скользить взглядом по поверхности наших предложений», и рекомендовал Вашингтону согласиться на переговоры по ограничению размещения оружия в космосе.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проведенные 17 ноября ракетные испытания США в Тихом океане доказывают «лживость заявлений» Вашингтона. Она отметила, что раньше Вашингтон уверял, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами технически невозможен. Однако испытания якобы указывают на то, что это не так и ПРО США, напротив, «направлены против России». Захарова считает, что это доказывает, как Вашингтон манипулировал общественным мнением под надуманными предлогами.