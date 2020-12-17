Юрист раскрыла россиянам список дел до Нового года из-за изменений в законах

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева раскрыла россиянам список дел, которые нужно успеть до Нового года из-за изменений в законах. Она сообщила РИА Новости, что с 1 января 2021 года россиян ждет ряд изменений в законодательстве.

В том числе произойдет отмена некоторых льгот, поэтому юрист посоветовала в декабре этого года оформить начисления и льготы, переоформить получение социальных выплат.

Также Зайцева напомнила должникам о необходимости подготовиться к нововведениям. «С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объеме, вернутся. Приставы в счет погашения долга удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50 процентов. Как они могут действовать? Например, напрямую обратиться к работодателю должника, и деньги будут автоматически уходить на банковский счет ФССП в день получения зарплаты», — предупредила юрист.

Специалист добавила, что в конце декабря истекает время действия послаблений для заемщиков. Ранее реструктурировать кредиты, избежать штрафов и пени за просрочку платежа можно было тем, кто «понес существенное сокращение доходов или заболел коронавирусом». С 1 января кредиторы вправе предъявить свои требования к заемщику в полном объеме. Такой категории граждан юрист посоветовала оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ. Тем, кто не имеет работы, можно получить пособие по безработице, или реструктурировать кредит.

Россиянам, у которых есть дети, юрист напомнила, что до 31 декабря можно обратиться за пособием на детей в возрасте от трех до семи лет. Зайцева также отметила, что в России вступил в силу закон, в соответствии с которым с 1 декабря 2020 года данные о полагающихся гражданину пособиях, льготах и выплатах можно получать в личном кабинете на «Госуслугах».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила граждан об опасности путешествий в новогодние праздники за границу из-за пандемии коронавируса. Захарова напомнила туристам, что при планировании отпуска в зарубежных странах необходимо тщательно учитывать все риски и взвешивать плюсы и минусы.