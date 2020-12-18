Курс евро взлетел выше 90 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вновь взлетел выше 90 рублей. По состоянию на 12:00 европейская валюта стоит 90,07 рубля, это максимум за последние две недели, свидетельствуют данные площадки.

Доллар также вырос почти до 73,47 рубля, однако на таком уровне и выше он торговался в среду. Основные российские фондовые индексы снижаются. Индекс Мосбиржи опускается на 0,6 процента, а РТС — почти на полтора процента.

В среду, 16 декабря, Центробанк сообщил, что с начала года реальный эффективный курс рубля упал на 16,8 процента, хотя в ноябре он вырос на 0,3 процентных пункта. По отношению к доллару этот параметр сократился на 15,8 процента, к евро — на 20,6 процента.

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен ожидает, что доллар в 2021 году продолжит слабеть и упадет до 65 рублей. По его мнению, российскую валюту укрепит рост интереса к сырьевым товарам в мире.

С ним в целом согласен глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, однако он уточнил, что ситуацию может изменить курс администрации избранного президента США Джо Байдена. Если Белый дом пойдет на резкое ужесточение антироссийских санкций, рубль может продолжить слабеть.