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Американский сенатор счел приписываемые России кибератаки объявлением войны

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Ричард Дурбин
Ричард Дурбин
Фото: JIM BOURG / Reuters

Американский сенатор Ричард Дурбин счел приписываемые России кибератаки на правительство США объявлением войны. Об этом демократ заявил во время интервью CNN, отрывок которого он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Политик отметил, что США не могут одновременно дружить с президентом России Владимиром Путиным и в то же время позволять Москве осуществлять подобные действия. Он подчеркнул, что атака на правительственные компьютерные сети является «фактически объявлением войны». Представитель штата Иллинойс добавил, что Вашингтону необходима «честная перезагрузка» в отношениях с Россией.

Ранее сообщалось, что в США начали сомневаться в том, что Россия причастна к кибератаке на правительство страны. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что полностью не знает, кто несет ответственность за атаку на правительственные компьютерные сети. Экономический советник Белого дома подчеркнул, что к ней могли быть причастны как Россия, так и другие страны.

Как сообщило 14 декабря агентство Reuters, российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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