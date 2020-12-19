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Трамп подписал ограничивающий размещение китайских акций на биржах США закон

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамп подписал закон, ограничивающий размещение китайских акций на биржах США. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает ТАСС.

Согласно закону, котирующийся на американских биржах бизнес обязан подтвердить то, что он не находится под контролем иностранных властей. Помимо этого, зарубежные компании должны будут предоставлять отчетности регуляторам США так же, как и американские компании.

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект в начале декабря. В документе отмечается, что проект должен решить многолетнюю проблему, обострившуюся на фоне торговых споров между США и КНР.

В январе США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Белый дом сохранил пошлины в размере 25 процентов на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов. Также в силе остались 7,5-процентные пошлины на товары стоимостью 120 миллиардов долларов. Переговоры о второй части сделки на фоне пандемии коронавируса не привели к конкретному результату.

Основными поводами для начала торговой войны в конце 2017 года стали большой торговый дефицит в двусторонних отношениях США и Китая (которым был недоволен президент США Дональд Трамп), а также претензии Вашингтона к Пекину в части нарушений прав на интеллектуальную собственность.

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