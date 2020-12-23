На штаб Трампа подали в суд за клевету

Высокопоставленный сотрудник компании Dominion Voting Systems, продающей программное обеспечение и машины для голосования, подал в суд на штаб президента США Дональда Трампа и его сторонников за клевету о подтасовках результатов президентских выборов 2020 года. Об этом пишет The Independent.

Истец, директор по продуктовой стратегии и безопасности компании Эрик Кумер вынужден скрываться после обвинений в использовании своего положения в компании, «чтобы помочь украсть выборы для Джо Байдена». Кроме штаба Трампа и его адвокатов Сидни Пауэлла и Руди Джулиани среди ответчиков по иску перечислены СМИ Newsmax и One America News Network, репортер OANN Шанель Рион, блогер Мишель Малкин. Кумер обвиняет их в распространении лжи и «намеренном причинении эмоциональных страданий», которым он подвергся в результате «многочисленных ложных публичных заявлений» о том, что он якобы нес ответственность за фальсификацию президентских выборов.

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По его словам, ответчики угрожали ему убийством, преследовали и нанесли «неисчислимый ущерб для его репутации как национального эксперта по системам голосования». Иск подан в окружной суд штата Колорадо в Денвере.

«Широкое распространение ложных теорий заговора о президентских выборах 2020 года имело разрушительные последствия как для меня лично, так и для многих из тысяч американских работников избирательной системы и должностных лиц, как республиканцев, так и демократов, которые отказались от своих политических убеждений ради свободы, справедливости и прозрачных выборов», — говорится в заявлении Кумера. Сейчас он находится в неизвестном месте из соображений личной безопасности.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.