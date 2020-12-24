Мир
 
Последние новости
Раскрыта роль иностранных спецслужб в высылке россиян из Колумбии
Избивший Прилучного бизнесмен в подробностях рассказал о произошедшем
Трактор врезался в электробус в центре Москвы 
Неизвестный расстрелял россиянку в Москве
Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом чемпионата мира
Невеста притворилась смертельно больной ради денег на свадьбу и попала в тюрьму
Подсчитаны миллиардные потери россиян из-за телефонных мошенников
Названо количество необходимых россиянам отпусков
Назван срок вакцинации 23 миллионов украинцев от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Бывшему премьеру Японии передумали предъявлять обвинения в подкупе избирателей

Перейти в «Мою Ленту»
Синдзо Абэ
Синдзо Абэ
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Специальная следственная группа прокуратуры Токио передумала предъявлять обвинения бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ по делу о подкупе избирателей и нарушении законодательства о политических фондах. Об этом пишет Kyodo.

У следователей нет доказательств, что он виновен. Абэ уже допрашивали по делу о финансировании банкетов, которые он проводил для сторонников Либерально-демократической партии, и он отрицал свою причастность к нарушениям.

Вместо этого прокуратура решила предъявить обвинения старшему секретарю экс-премьера Хироюки Хаикаве. На него могут наложить штраф из-за неправильно заполненных финансовых отчетов о банкетах.

Речь идет об ужинах, которые проходили с 2013-го по 2019 год для организаций сторонников Абэ из его избирательного участка в префектуре Ямагути. Они вносили плату за угощение, но ее не хватало, и из фондов политика выделили как минимум 387 тысяч долларов. Однако документация не была оформлена должным образом.

Такие выплаты могут быть расценены как нарушение закона и подкуп избирателей, за что грозит тюремное заключение до пяти лет или штраф в размере 9,7 тысячи долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Prosecutors decide not to indict ex-PM Abe over dinner spending
Бывшего премьера Японии захотели допросить из-за банкетов
Стало известно о планах нового премьера Японии в отношении России
Бывшего японского министра заподозрили в подкупе избирателей ради жены