Бывшему премьеру Японии передумали предъявлять обвинения в подкупе избирателей

Специальная следственная группа прокуратуры Токио передумала предъявлять обвинения бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ по делу о подкупе избирателей и нарушении законодательства о политических фондах. Об этом пишет Kyodo.

У следователей нет доказательств, что он виновен. Абэ уже допрашивали по делу о финансировании банкетов, которые он проводил для сторонников Либерально-демократической партии, и он отрицал свою причастность к нарушениям.

Вместо этого прокуратура решила предъявить обвинения старшему секретарю экс-премьера Хироюки Хаикаве. На него могут наложить штраф из-за неправильно заполненных финансовых отчетов о банкетах.

Речь идет об ужинах, которые проходили с 2013-го по 2019 год для организаций сторонников Абэ из его избирательного участка в префектуре Ямагути. Они вносили плату за угощение, но ее не хватало, и из фондов политика выделили как минимум 387 тысяч долларов. Однако документация не была оформлена должным образом.

Такие выплаты могут быть расценены как нарушение закона и подкуп избирателей, за что грозит тюремное заключение до пяти лет или штраф в размере 9,7 тысячи долларов.

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