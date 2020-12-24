Российская стюардесса впечатлила иностранцев снимком в униформе

Стюардесса российской авиакомпании Utair поделилась снимком в рабочей униформе и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. Фотография была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре бортпроводница позирует в новогодних декорациях. Девушка одета в форму — синюю юбку, белую блузку с коротким рукавом и красную жилетку с голубым галстуком, ее волосы убраны в пучок.

Подписчики представительницы перевозчика, в том числе зарубежные, оценили ее фото в комментариях. «Само очарование», «Изумительная!», «Ты очень симпатичная», «Какая же замечательная», «Вау, какая красотка», «Как всегда, прекрасная», «Ты так красива», — писали они.

30 ноября сообщалось о том, что другая отечественная стюардесса попозировала перед камерой в купальнике на яхте и удивила зарубежных юзеров. На фото девушка позировала в розовом бикини на фоне лазурной воды, стоя полубоком к фотографу. При этом она приподнималась на носочки и держалась руками за ограждения на палубе.