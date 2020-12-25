Тони Роббинса обвинили в пиаре на заболевшей COVID-19 сотруднице

На бизнес-тренера Тони Роббинса снова подали в суд. На этот раз его обвинили в пиаре на заболевшей COVID-19 сотруднице. Иск против него и его жены подала Деспина Коста из Robbins Research International. Как сообщает Bloomberg, она утверждает, что компания неоднократно отказывала ей в отпуске и просьбе работать неполный рабочий день, пока она лечилась от коронавируса. Засудить работодателя Коста решила после того, как была госпитализирована и подключена к аппарату ИВЛ.

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Женщина утверждает, что Robbins Research International пыталась сократить время ее лечения, а сам Роббинс причинил ей моральный ущерб, когда сначала спросил о болезни, а потом придал информацию огласке. Bloomberg приводит выдержку из судебного иска. Там говорится, что Роббинс солгал, заявив, что спас жизнь сотрудницы и «попытался убедить своих последователей, что у него есть сверхъестественные знания и способности» и он знает как лечить коронавирус лучше врачей. В Robbins Research International обвинения посчитали ложными и объявили, что Коста пытается таким образом «продвигать личные интересы и заработать».

Обвинения против Роббинса выдвигают не в первый раз. Например, одна из его речей спровоцировала обвинения в расизме. Речь идет о семинаре 1980-х годов, в ходе которого коуч неоднократно произносит слово «ниггер». До этого бизнес-тренера обвиняли в сексуальных домогательствах. Четыре женщины, включая личного помощника Роббинса, заявили, что он предпринимал различные попытки соблазнить их. Еще одна женщина рассказывала, что Роббинс насильно поцеловал ее, трогал за грудь, а тогда она была несовершеннолетней.

В России Роббинс провел единственный семинар, это было в 2018 году. Его посетили более 20 тысяч человек, а стоимость билетов достигала 500 тысяч рублей. После массового недовольства зрителей школа бизнеса «Синергия» отказалась привозить бизнес-тренера снова, объяснив ситуацию «культурными различиями».