Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая показала фото полугодовалой дочери. Снимки опубликованы в фан-аккаунте спортсменки в Instagram.

На снимках девочка лежит, сидит за рулем автомобиля и играет с кошкой. Болельщики в комментариях к посту заметили внешнее сходство с Липницкой, а также назвали ребенка очень милым.

О рождении ребенка 22-летняя фигуристка рассказала 27 июля. В этот день ее дочери исполнился месяц. Ребенок родился в браке с фигуристом Владиславом Тарасенко.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года. Спортсменка завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.