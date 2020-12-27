Лавров отреагировал на принятие в США «акта Родченкова»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на новости о принятии в США «акта Родченкова». Его слова прозвучали в эфире «Матч ТВ».

Лавров напомнил о трениях между Антидопинговым агентством США и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). По мнению политика, внедрение акта на международном уровне станет «позором для всего мирового спорта».

Президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» 5 декабря. Закон был принят сенатом Конгресса США в ноябре. Он предусматривает уголовное преследование за эпизоды допингового сговора на турнирах с американским участием.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA). В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских спортсменов были дисквалифицированы и лишены наград.